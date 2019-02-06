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США закрывают полевой офис Службы гражданства и иммиграции в Москве

  • 6.02.2019, 12:45

Обязанности московского офиса USCIS возьмет на себя отделение в Афинах.

США закрывают полевой офис Службы гражданства и иммиграции (USCIS) в Москве с 29 марта 2019 года. Об этом говорится в заявлении на сайте USCIS, сообщает rtvi.com.

Московский полевой офис закроется 29 марта 2019 года. Последних посетителей там примут 28 февраля. В самом ведомстве закрытие объяснили «значительным снижением рабочей нагрузки».

Теперь обязанности московского офиса USCIS на себя возьмет отделение в Афинах. Оно будет рассматривать иммиграционные вопросы в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане.

Часть услуг, которые предоставлял полевой офис, будет предоставлять посольство США в Москве.

В задачи USCIS входит проверка данных потенциальных мигрантов и искателей убежища в США. Полевые офисы ведомства занимаются обработкой информации и проводят интервью.


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