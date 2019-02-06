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Ольге Николайчик удалось «отбить» принудительный сбор

  • 6.02.2019, 12:49
Ольга Николайчик
Фото: «Радыё Свабода»

Активистке хотели ограничить выезд из Беларуси.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик в начале октября прошлого года получила от суда Первомайского района большой штраф (980 рублей) за участие в акции 9 сентября в Куропатах. Через месяц она оплатила штраф полностью и отправила квитанцию об оплате в суд, пишет правозащитный центр «Весна».

Казалось бы, на этом все должно было закончиться, но не тут-то было. В начала января нового года активистка получила от судебного исполнителя О. Степанюк постановление о взыскании с нее принудительного сбора в размере 98 рублей, а также повестку в суд на рассмотрение дела о временном ограничении для нее на выезд из Беларуси.

С помощью правозащитников Ольга Николайчик решила обжаловать незаконно наложенную судебным исполнителем санкцию в отдел принудительного исполнения Первомайского района. В итоге начальник отдела А. Кравец решил удовлетворить жалобу Николайчик и отменить наложенный на нее принудительный сбор (98 рублей).


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