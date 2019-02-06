Reuters: Болгария приблизилась к полной независимости от российского газа 6.02.2019, 12:54

Правительство страны проводит тендер на строительство газопровода между Болгарией и Грецией.

Пять компаний и консорциумов получили разрешение подать заявку на тендер в 145 млн евро на разработку и строительство газопровода между Болгарией и Грецией.

Об этом пишет Reuters.

Отобранные участники должны подать свои предложения в следующем месяце, чтобы построить 182-километровый трубопровод, направленный на транспортировку главным образом азербайджанского газа в Болгарию и уменьшение почти полной зависимости страны от российского газа.

Предварительные заявки на тендер подавали 11 компаний.

Разрешение получили консорциум двух болгарских строительных компаний и итальянской компании Bonatti, совместное предприятие между немецким Max Streicher и греческим Terna, а также консорциум между французским Spiecapag, подразделением Vinci, и болгарской Trace Group.

Греческая компания J&P AVAX и совместное предприятие между China Petroleum Pipeline Engineering и греческим Aktor также были допущены к подаче заявок на строительство трубопровода.

После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии. Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря.