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Вы не устали жить в стране маразма?

  • 6.02.2019, 12:58
  • 1,304

Почему Беларусь превратилась в страну запретов.

Бизнес-тренер Марина Мацулевич написала в «Фейсбуке» о запретах.

Странно, что пока нет указика запретить:

- кормить голубей

- лепить снеговиков

- делать бумажные кораблики

- конфликтовать с памятниками и выражать действиями неприязнь

- фотографироваться на фоне исторических зданий с надписью «сами вы дырявые»

- изучать математику

- дышать

- сидеть

- стоять

- лежать.

Вы не устали все жить в стране маразма?

Когда маразматики кругом и самое брезгливое, что они имеют право голоса?

Неужели и в ближайшем окружении все дебилы?


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