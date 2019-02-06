Вы не устали жить в стране маразма? 6.02.2019, 12:58

1,304

Почему Беларусь превратилась в страну запретов.

Бизнес-тренер Марина Мацулевич написала в «Фейсбуке» о запретах.

Странно, что пока нет указика запретить:

- кормить голубей

- лепить снеговиков

- делать бумажные кораблики

- конфликтовать с памятниками и выражать действиями неприязнь

- фотографироваться на фоне исторических зданий с надписью «сами вы дырявые»

- изучать математику

- дышать

- сидеть

- стоять

- лежать.

Вы не устали все жить в стране маразма?

Когда маразматики кругом и самое брезгливое, что они имеют право голоса?

Неужели и в ближайшем окружении все дебилы?