Вы не устали жить в стране маразма?
- 6.02.2019, 12:58
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Почему Беларусь превратилась в страну запретов.
Бизнес-тренер Марина Мацулевич написала в «Фейсбуке» о запретах.
Странно, что пока нет указика запретить:
- кормить голубей
- лепить снеговиков
- делать бумажные кораблики
- конфликтовать с памятниками и выражать действиями неприязнь
- фотографироваться на фоне исторических зданий с надписью «сами вы дырявые»
- изучать математику
- дышать
- сидеть
- стоять
- лежать.
Вы не устали все жить в стране маразма?
Когда маразматики кругом и самое брезгливое, что они имеют право голоса?
Неужели и в ближайшем окружении все дебилы?