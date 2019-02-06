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Российский экономический «рост», раздутый по-советски

  • 6.02.2019, 13:07

 Эксперты колеблются в выборе выражения - то ли это «фейковые новости», то ли «фантазии».

"По данным Росстата, рост ВВП страны в 2018 году оценивается в рекордные 2,3%, что застигло врасплох всех экономистов, самые оптимистичные из которых ожидали роста в 1,8%. С тех пор для названия этих достижений, призванных повысить моральный дух населения, эксперты колеблются в выборе выражений в диапазоне между "фейковыми новостями" и "фантазиями", - пишет корреспондент Le Figaro (перевод — inopressa.ru) в Москве Пьер Авриль.

"Самые снисходительные из них говорят о простой "технической" манипуляции, связанной с неожиданным включением в расчеты Росстата инвестиций, связанных со строительством гигантского завода по производству сжиженного природного газа по полуострове Ямал в Арктике", - говорится в статье.

"Мы все были удивлены этими цифрами. Мы знали, что строительство Крымского моста и стадионов для чемпионата мира по футболу оказало положительное влияние на экономический рост, но мы не подумали о Ямале", - сказала Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. "Росстату пришлось работать в спешке, и он поместил весь этот газовый проект в сектор строительства, но в будущем, возможно, они поместят его в раздел транспорта. В сущности, речь идет о технических дискуссиях", - сводит к минимуму значение произошедшего Наталья Орлова.

"Два бывших высокопоставленных чиновника не столь мягки в оценке манипулирования со стороны министра экономического развития Максима Орешкина, - передает автор статьи. - Первый, Кирилл Тремасов, который был его помощником во главе департамента макроэкономического прогнозирования, про объяснения статистических чудес строительным бумом говорит: "Это какая-то полная дичь".

Второй, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач, отказывается "доверять" Росстату. "Пока рано радоваться, изначально год назад я прогнозировал рост ВВП в 2018 году 1,5% ВВП. Мои оценки показывают, что он примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять", - говорит нынешний главный экономист банка ВЭБ.

"Бывший глава Росстата Александр Суринов как-то пошутил на пресс-конференции несколько лет назад: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика", - говорится в публикации.

"В советское время это называлось "приписки", фальшивые цифры. И сегодня Росстат идет по тому же пути, - говорит Андрей Мовчан, директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги. - Система становится бюрократической, и учреждение предоставляет ту статистику, которую от него ждут, а не ту, которая соответствует истине", - подчеркивает он. По его мнению, двумя наиболее спорными показателями стали уровни инфляции и покупательной способности. И такая тенденция, вероятно, только обострится после того, как Путин поставил перед Россией цель стать "пятой по величине экономикой в мире" со структурным ростом более 4%.", - указывает Le Figaro.

"Этого достаточно, чтобы заставить российских статистиков задействовать богатство своего воображения", - резюмирует Авриль.


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