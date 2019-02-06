Карбалевич: Директорам предприятий не страшны «словесные громы» Лукашенко 6.02.2019, 13:12

Экономика страны не зависит от заявлений диктатора.

Лукашенко потребовал ужесточить ответственность в отношении руководителей предприятий, получающих господдержку, пишет «Завтра твоей страны».

— Никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз, — пригрозил правитель.

Значит ли это, что власти откажутся помогать убыточным госпредприятиям?

— Такие разговоры из уст Лукашенко мы слышим на протяжении всего периода его правления, — напоминает политолог Валерий Карбалевич. — Он обещал, что и нерентабельным колхозам государственной помощи больше не будет, но дотирование сельхозпредприятий продолжается. Правда, в меньшем объеме, потому что нет денег.

— Как вы считаете, директора госпредприятий боятся, что Лукашенко их накажет?

— Думаю, директора уже привыкли к этому. Вряд ли, им страшны словесные громы и молнии. Этим угрозам, обещаниям всех пересадить тоже очень много лет. Но такие механизмы не работают. Если бы угрозы Лукашенко влияли на ситуацию, у нас была бы процветающая экономика.

Другое дело, что денег в бюджете стало меньше, и помощь госпредприятиям сокращается с каждым годом. Судя по всему, эта тенденция будет продолжаться. Вот это реальная опасность, которой директора боятся больше словесных угроз.

Кстати, Лукашенко сказал одну любопытную фразу: дескать, люди привыкли получать помощь, поэтому особо и не упираются работать. Я знаю из разговоров с экспертами и чиновниками, что руководители ряда государственных предприятий, в том числе и сельскохозяйственных, сознательно занижают показатели. Они вполне могли бы обойтись без льготных кредитов и даже возвратить долги, но они этого не делают. Логика проста: государство к концу года все равно спишет. Прячут даже свои успехи с тем, чтобы продолжать жить на государственную халяву.

— Почему власти продолжают дотировать предприятия, когда у государства с деньгами туго?

— Большой госсектор — это основа белорусской социальной модели политического режима. Наше патерналистское государство сначала забирает у всех, а потом всем раздает большой ложкой. В результате большинство населения страны зависит от государства.

Кроме того, государственный сектор выполняет и некоторые социальные функции. Безработица сравнительно невысокая, потому что искусственно поддерживается функционирование госпредприятий. Правда, с каждым годом количество занятых на них людей сокращается. Но постепенно. И это не дает того социального эффекта, когда тысячи людей оказываются без работы и выходят на улицы протестовать.

На этих предприятиях висят также детские сады, санатории, дома культуры.

Не стоит забывать, что и перекрестное финансирование ЖКХ в определенной степени лежит на плечах госпредприятий.

— В какой-то степени властям выгодно, чтобы госпредприятия не были слишком успешными. Тогда они полностью зависят от чиновников.

— Выгодно, когда большие коллективы и целые социальные группы зависят от государства. Однако мертвые предприятия в большом количестве отягощают не только бюджет, но и всю экономическую ситуацию. Они создают проблемы для банков, которым госпредприятия задолжали огромные суммы. Если этот долг продолжит расти, то возникнет угроза банковского кризиса. В этом смысле нерентабельный госсектор – плохо для власти.