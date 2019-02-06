Президент Косово заявил о готовности отдать Сербии часть территории 9 6.02.2019, 13:27

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Хашим Тачи

Хашим Тачи готов пойти на сделку при поддержке США.

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что в случае, если «небольшой коррекции границы» между республикой и Сербией будет достаточно для окончательного заключения мирного соглашения между сторонами, для Косово «это должно быть приемлемым», сообщает РБК.

Об этом глава республики заявил в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, передает издание Gazeta express. Свое выступление на мероприятии частной американской организации в сфере международных связей политик анонсировал в Twitter.

«Буду говорить <...> об обязательствах по достижению всеобъемлющего мирного соглашения между Косово и Сербией, которое обеспечит получение Косово места в ООН и своевременно подтвердит членство [республики] среди союзников в НАТО и ЕС», — писал Тачи. О каких условиях заключения сделки идет речь, он не уточнял.

«Если небольшая коррекция границы [между Косово и Сербией] является ценой для окончательного мирного соглашения, то [для нас] это должно быть приемлемым», — заявил он позже в столице США. При этом объекты на севере Косово (северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат) Трепча Тачи назвал «стратегическими точками», жертвовать которыми недопустимо. Возможность передачи их Сербии не обсуждается, заверил политик.

Россия, по его мнению, «похоже, готова принять соглашение, которое будет достигнуто» между сторонами.

Сделку, как указал Тачи, стороны заключат «при поддержке Соединенных Штатов». «Мы не примем соглашение, которое неприемлемо для Вашингтона», — добавил президент, заметив, что каждый раз, когда «Косово действовало вместе США, республика выходила победителем». На какие бы «серьезные компромиссы» в таком случае ни шло Косово, в итоге оказывалось, что это было «лучшим стратегическим решением», подчеркнул Тачи. Какова именно роль США в подобном обмене территориями, глава Косово не пояснил.

О возможности изменения границ Хашим Тачи и его сербский коллега Александр Вучич заявили еще летом прошлого года на Европейском форуме в австрийском Альпбахе. Медиатором договора они тогда попросили выступить Евросоюз, заверив, что намерены как можно скорее достигнуть всеобъемлющего договора. О каких именно территориальных уступках идет речь, стороны не уточняли.