Официально: Гендиректор «БелОМО» задержан 9 6.02.2019, 13:37

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иллюстрационное фото belomo.by

Статья, по которой задержан Вячеслав Бурский, не называется.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского, пишет tut.by.

— Да, задержан, — был краток Александр Конюк.

Статью, по которой задержан Вячеслав Бурский, генпрокурор не назвал.

— Не будем торопиться, это люди. Что такое на человека возвести обвинение? Есть же семья, дети, родственники, не так все просто. Хочу дождаться более весомых результатов, потому что как судья знаю: бывают такие ситуации — и оправдательный приговор. А потом что делать? Как человеку в глаза смотреть?

Напомним, о громком задержании на прошлой неделе рассказали два информированных источника. В течение двух дней журналистам не удалось получить комментарий в СК и КГБ по поводу задержаний в «БелОМО».

Доктор технических наук, профессор Вячеслав Бурский возглавил «БелОМО» в 1992 году. Но карьеру начал еще в 1970-м обычным инженером, потом 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Бурский награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга «БелОМО» помимо Минского механического завода имени С.И. Вавилова входят вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».