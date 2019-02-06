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Страны НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в Альянс

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  • 6.02.2019, 13:46

Балканская страна станет 30-м членом Североатлантического альянса.

Послы стран-членов НАТО в среду, 6 февраля, подписали протокол о присоединении Северной Македонии к Альянсу.

Торжественная церемония подписания состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Представители каждой страны-члена по очереди в алфавитном порядке поставили свою подпись на документе. Церемония состоялась в присутствии министра иностранных дел балканской страны Николы Димитрова.

"Это историческое событие. Премьеры Ципрас и Заев продемонстрировали стратегическое мышление и большое мужество, когда подписали Преспанское соглашение... На этом пути были вызовы и сложные компромиссы, но приверженность демократическим ценностям и реформам способствовали прогрессу", - заявил перед началом церемонии генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Протокол о присоединении Северной Македонии теперь должна ратифицировать каждая страна-член блока. "Я надеюсь, этот процесс пройдет гладко, и мы все скоро сможем приветствовать вас как полноправного члена", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, с сегодняшнего дня представители Северной Македонии будут участвовать в заседаниях Альянса в качестве приглашенной стороны. Министр иностранных дел Северной Македонии также примет участие в министерской встрече НАТО в апреле.

"Сегодняшнее историческое событие демонстрирует, что двери НАТО открыты для демократий, которые готовы и хотят выполнять цели Вашингтонского договора", - резюмировал Столтенберг.

Глава МИД Македонии Никола Димитров поблагодарил всех за усилия и поддержку Скопье. Он анонсировал визиты в страны НАТО, "чтобы способствовать эффективной ратификации".

Вступление Северной Македонии в Альянс стало возможным после того, как страна согласилась изменить название на Республика Северная Македония. Греция годами блокировала членство Северной Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Греция намерена ратифицировать протокол о присоединении Северной Македонии на этой неделе. После этого, по условиям соглашения между странами, Северной Македонии официально сменит название и сообщит об этом в ООН и другие международные организации.

Балканская страна станет 30-м членом Североатлантического альянса.


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