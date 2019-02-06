Отправившийся в плавание в кастрюле повар стал звездой Сети 1 6.02.2019, 13:52

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В качестве весла у него был половник.

Житель Кералы (Индия), работающий поваром в кафе, решил, что большая кастрюля может пригодиться не только в кулинарных целях, пишет 120.su.

Сев в ёмкость и не забыв захватить с собой половник в качестве весла, весельчак отправился в плавание, которое показалось людям очень забавным.

Правда, в какой-то момент «капитан» потерял равновесие, и «корабль», накренившись, начал зачёрпывать воду. Тут-то на помощь повару пришли друзья, которые не допустили того, чтобы «судно» затонуло.