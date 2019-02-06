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Ежи Таргальский: Россия готовит для Венесуэлы сирийский сценарий

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  • 6.02.2019, 13:57
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Ежи Таргальский
Фото: Polskie Radio

Мадуро совершил ошибку, отклонив предложение о досрочных выборах президента.

Венесуэла станет следующей страной, где Россия может применить "сирийский сценарий". Об этом в интервью "Польскому радио" заявил историк и политолог Ежи Таргальский.

По его словам, из-за того, что Мадуро отклонил ультиматум европейских стран, призывающих его провести президентские выборы, важную роль в урегулировании ситуации в стране буду играть военные, особенно из других стран.

Эксперт также выразил мнение, что венесуэльский диктатор становится "заложником России".

Таргальский добавляет, что Венесуэла играет ключевое значение для России из-за своих природных ресурсов, поэтому, по его мнению, российские военные могут применить там "сирийский сценарий".

"Венесуэла может стать местом, в котором Россия применит так называемый сирийский сценарий. Я имею в виду действия, вызывающие хаос в государстве и создающие проблемы во внешней политике США", - заявил политолог.

Однако Таргальский добавил, что сомневается в том, что США решатся отправить в Венесуэлу свои войска, но если это произойдет, то там неизбежно произойдет реальный военный конфликт.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

США, Канада, 19 стран ЕС и ряд других государств заявили о его признании.


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