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Доллар подорожал на торгах в Минске

  • 6.02.2019, 13:59
  • 1,188
Фото: tut.by

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 6 февраля евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0025 и составляет Br2,1604 (на торгах 5 февраля - Br2,1579 за $1).

Евро подешевел на Br0,004 до Br2,4599 за 1 евро (5 февраля - Br2,4639 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,001 до Br3,2908 за 100 российских рублей (5 февраля - Br3,2918 за 100 российских рублей).


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