Вакарчук призывает изменить правила выборов в Украине 4 6.02.2019, 13:59

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Святослав Вакарчук

Cолист «Океан Эльзы» выступает за открытые избирательные списки на выборах.

Солист украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к президенту Украину Петру Порошенко и народным депутатам с призывом внести изменения в Избирательный кодекс (законопроект №3112-1), чтобы к власти пришли "молодые профессионалы, люди будущего". Об этом он написал в своем материале для Украинской правды.

"Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа народные депутаты! Примите закон №3112-1 к выборам президента! Сделайте так, чтобы выборы в парламент осенью 2019 прошли по новой системе открытых избирательных списков", - призвал музыкант.

Вакарчук отметил, что законопроект "уже проголосован в первом чтении и почти готов к голосованию в целом". Медлят депутаты, по его мнению, из-за страха "старой системы перед настоящими изменениями".

Он перечислил преимущества пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками:

• Мажоритарка отменяется как таковая.

• Вместо 225 "мажоритарных" округов формируются 27 региональных, границы которых в основном совпадают с границами областей.

• Выдвигать кандидатов имеют право только партии.

• Для участия в выборах партия формирует общенациональный список и обязательно распределяет всех кандидатов с него по региональным спискам. При этом один кандидат может быть включен только в один региональный список.

• В каждом регионе партия должна выдвинуть минимум 5 кандидатов.

• Избиратель, придя на участок, получает бюллетень, куда вписывает номера партии и отдельно - кандидата, которого поддерживает больше всех.

• В парламент проходят кандидаты от тех партий, которые набрали проходной барьер суммарно по всей стране.

Таким образом, считает он:

• не лидер партии в закрытом кабинете, а избиратели определяют место того или иного кандидата в списках партии;

• подкупать избирателей, засевать гречкой, применять административный ресурс станет значительно труднее;

• это уменьшает вероятность предательства интересов избирателей депутатами;

• кандидаты больше не смогут выигрывать выборы как "независимые", а затем присоединиться к фракции партии, выполнять программу которой они своим избирателям не обещали;

• такая система дает больше шансов попасть в парламент политикам нового качества, тем самым людям будущего.

"Не объясняйте в очередной раз, почему вы не можете выполнить свое обещание (...) Просто возьмите и сделайте! Вера в Украину должна быть подкреплена реальными делами", - резюмировал Вакарчук.