Авантюры Путина терпят крушение 3 6.02.2019, 14:15

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Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

Кремль подходит к «точке невозврата» с целым кейсом проблем.

Полномасштабное военное вторжение РФ маловероятно, но Украине следует готовиться даже к такому сценарию. Такое мнение высказал "Апострофу" военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", главный редактор интернет-ресурса "ИС" Юрий Карин:

- Внешнеполитические авантюры Кремля терпят крушение одна за другой. Неудавшийся гибридный блиц-криг по возврату в "братские объятия" постреволюционной Украины, несколько "побед" над ИГИЛ в Сирии и неоднократный вывод войск оттуда, закончившийся в итоге боестолкновениями союзных пророссийских и проиранских боевиков, а теперь еще и крах режима венесуэльского родственника российской мадуры. Плюс значительное падение до очередного исторического минимума рейтинга кремлевского невеликого кормчего, проблемы с повышением которого обычно решаются взрывом домов, как в российской столице, так и глубинке, с последующим увязанием РФ в очередном кровопролитии. Примерно с таким кейсом "успехов" кремлевская диктатура подходит к началу избирательного периода в Украине. Грубо говоря, к точке невозврата.

Путин и вся его свора клептократов с душегубами отлично понимают, что неудачная реализация сценария по приведению к власти в Украине собственной агентуры ставит крест на нынешнем кремлевском режиме. Это продолжающиеся и нарастающие санкции, добивающие углеводородную экономику, чемодан без ручки в виде ОРДЛО и прочие ништяки. На внутреннем российском раскладе это означает оскудение кормовой базы для поголовья, что естественно не смутит влюбленных в царя крепостных, которые под воздействием духовной пищи из телевизора с удовольствием перейдут с "макарошек" на продукты собирательства. Но очень расстроит субъекты федерации, населенные джигитами, уже привыкшими к московской дани на дворцы и "гелики". Опять же, отсутствие средств для полноценной гонки вооружений в объявленной Холодной войне 2.0 даст толчок не высокотехнологическим разработкам, а станет настоящим прорывом в сфере милитарной анимации.

Но… Нам от этого не легче. Россия будет вмешиваться в выборы всеми доступными способами – от различных гибридных вариаций в их ходе, до непризнания результатов по итогам. Военное вмешательство в данном случае - самый крайний вариант, поскольку кураторы украинского направления от Путина видят позитивный итог в применении ранее опробованных методов агрессии. Это финансирование нужных Кремлю кандидатов, информационные компании в их поддержку и дискредитация неугодных. Также будут разыграны с помощью пропаганды и провокаторов религиозная и этническая карты – совершенно не зря Путин угрожал "защищать верующих", а спецслужбы РФ провоцировали конфликт в Закарпатье.

Скорее всего, будут предприняты попытки осуществления провокаций в зоне проведения ООС с целью нанесения максимального урона нашим войскам, проведение террористических актов на объектах критической инфраструктуры и местах массового скопления людей с целью деморализации граждан и подогрева градуса недоверия к власти.

В случае, если все это не сработает и победу одержат проукраинские силы, то будет запущена компания по дискредитации проведения честного и свободного волеизъявления в нашей стране. Примерно такова будет картина принуждения украинского избирателя к "миру".

Что касается именно военного вмешательства, то, учитывая полную неадекватность и недоговорибельность агрессора, его исключать нельзя. Маленькая победоносная кровопролитная подлость (именно подлость, поскольку честного боя с русскими после Иловайска, Дебальцево, ДАПа, вооруженной агрессии против катеров в Азовском море ждать не приходится), конечно же, устремит рейтинг Путина вверх. Но для успешной полноценной сухопутной операции 28 батальйонно-тактических групп ВС РФ, сосредоточенных у наших границ, естественно, недостаточно. К тому же, военное обострение на отдельно взятом участке автоматически приведет к введению военного положения в стране и отмене выборов. А это не на руку ограниченным в ресурсах, а соответственно и времени, московским маньякам.

Полномасштабное военное вторжение с применением средств авиации и флота лишь усугубит санкционное давление на РФ и изоляцию режима. А после разрыва договора по РДСМД уже никто с ними церемониться не будет, даже несмотря на огромное российское лобби в европейских и американских демократиях.

К тому же, агрессией украинскую проблему Кремлю решить невозможно. Сил для полноценной оккупации, удерживания и содержания захваченных регионов у Путина недостаточно. Поэтому прямая вооруженная агрессия будет означать агонию режима Путина. Это может произойти тогда, когда ему будет абсолютно нечего терять.

Опять же, нам следует готовиться к отражению любого, даже самого невероятного сценария. Ведь агрессор еще пять лет назад доказал, что дикие для XXI века вещи, такие как захват чужих территорий, ему, средневековому феодалу, очень нравятся…