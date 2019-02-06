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Стало известно, когда именно в Минске откроются два магазина New Yorker

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  • 6.02.2019, 14:24
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Иллюстрационное фото roccaalmare.ee

New Yorker в Минске запускает группа компаний «РАПА».

Первый магазин одежды New Yorker откроется в торговом центре Green City в середине марта. За ним последует открытие второго — в Dana Mall. Об этом tut.by рассказали в компании, которая привезла в Минск этот бренд одежды.

New Yorker в Минске запускает группа компаний «РАПА». Открытие первого магазина запланировано на середину марта.

— Ориентир для открытия — середина месяца. 15 число — рабочая дата, но всякое может случиться. Второй магазин появится в конце марта в Dana Mall, — рассказали в группе компаний «РАПА».

В Green City магазин одежды займет на первом этаже место в 880 «квадратов», в Dana Mall будет помещение чуть больше: площадью 1300 «квадратов».

Группа компаний «РАПА» уже привозила в Минск зарубежные крупные бренды, среди них — Reserved, Mohito, Sinsay польской фирмы LPP.


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