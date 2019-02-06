«Белсоюзпечать» показала еще один вариант своего нового киоска для Минска 4 6.02.2019, 14:34

1,709

Ожидается, что скоро такой заработает на улице Кирова возле вокзала.

Сегодня на Международной книжной выставке «Белсоюзпечать» показала еще один вариант своего нового павильона для Минска, пишет tut.by. Вот как он выглядит.

Первый новый павильон «Белсоюзпечати» появился на проспекте Победителей в декабре. Его назвали «умным» из-за разных функций: от зарядки гаджетов до возможности вызова различных служб и оплаты услуг. Выглядит он вот так:

Сегодня же «Белсоюзпечать» показала еще один вариант павильона — уже поменьше и немного в другом цветовом решении. Ожидается, что скоро такой заработает на улице Кирова возле вокзала.

Оба вариант разработала и произвела белорусская компания VDS.