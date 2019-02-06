Новые санкции США вытеснят нефтяные компании РФ из Сирии 1 6.02.2019, 14:33

1,614

Сенат США предложил наделить Трампа правом вводить санкции против Центробанка Сирии.

Сенат США проголосовал за законопроект, который предусматривает введение санкций против стран, имеющих деловые отношения с правительством президента Сирии Башара Асада. Документ предлагает наделить президента правом вводить санкции против Центробанка Сирии. Если закон будет принят, под санкции также могут попасть иностранцы, предоставляющие «значительную финансовую, материальную, технологическую поддержку» сирийскому правительству.

Преподаватель кафедры международного права юридического факультета МГУ Сергей Гландин по просьбе The Insider рассказал, в чем состоят главные цели законопроекта.

У закона, принятого вчера Сенатом США, довольно интересное название «Об укреплении безопасности Америки на ближнем востоке». Антисирийские санкции не являются его основным предметом. Цель данного акта – поддержка Израиля, вторая заявленная цель — предотвращение массового истребления сирийского населения.

Хотелось бы напомнить, что у США довольно мощная санкционная программа против режима Башара Асада. Еще 11 мая 2004 года указом 13338 президент США ввел в стране чрезвычайное положение в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от правительства Сирии. Причиной такого шага стали действия правительства Сирии по поддержке терроризма, продолжение оккупации Ливана, распространение оружия массового уничтожения и разработка ракетных программ, а также подрыв международных усилий по стабилизации ситуации на Ближнем востоке.

Нынешний закон обязывает Минфин в течение 180 дней определить занимается ли Центробанк Сирии отмыванием денежных средств. Если проверка даст утвердительный ответ, то ЦБ этой страны будет окончательно и бесповоротно отключен от западной финансовой системы.

А касательно санкций, статья 312 предусматривает включение в санкционный список с последующим арестом активов, недопуском в США, в том числе путем аннулирования визы, любого лица, кто в личном качестве или по должности сознательно вступит в крупную сделку с сирийским правительством или государственной компанией этой страны.

Но санкции коснутся не только иранских и российских поставщиков оружия, компаний вроде ЧВК Вагнер. Главное, они коснутся иностранных и местных игроков нефтегазового рынка этой арабской республики. Вот это чревато уходом российских, турецких и европейских компаний. Иранские компании ТЭК и так под санкциями, им терять нечего. После введение санкций против главного экономического актива режима Мадура – PDVSA, США хотят распространить этот опыт на другие страны.

Вторая угроза для России — введение санкций против российских производителей военных самолетов/вертолетов или комплектующих для них.