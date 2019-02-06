Как 14-летний школьник зарабатывает крупную сумму на eBay 4 6.02.2019, 14:39

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Фото: SWNS

Большинство самых известных миллионеров начинали свой тернистый путь к зеленым бумажкам еще с детства.

Они продавали газеты, спички, мусорные пакеты и даже попугаев. 14-летний Томми Ховард (Tommy Howard) пошел еще дальше: в эру интернета грех не воспользоваться его возможностями. Мальчик начал собственный бизнес на популярном сайте продаж и не прогадал. Читайте, как предприимчивому пареньку удается зарабатывать не меньше своих родителей, пишет Bigpicture.

14-летний школьник из Хокчерча, графства Девон, официально запустил свою бизнес-ячейку Dog In A Box на всемирном сайте продаж eBay в прошлом году. Свой интернет-магазин он назвал в честь любимой собаки Орео (Oreo). Дело не стоит на месте, и денежки капают на счет предприимчивого мальчишки каждый день.

Фото: SWNS

Маленький предприниматель создал интернет-магазин игрушек, переоборудовав под него родительский погреб для хранения молока. Сейчас его бизнес приносит 15 000 фунтов.

На складе игрушек в подвальном этаже хранится около 1000 товаров со всего мира. После занятий в школе Томми всегда находит время, чтобы заняться своим любимым прибыльным делом. Подросток работает на каникулах, отправляя приблизительно 70 заказов каждую неделю.

Идея собственного бизнеса осенила парня еще четыре года назад, когда его младший брат указал в списке желаний к дню рождения игрушечный пистолет Nerf стоимостью 35 фунтов.

Узнав, насколько эти игрушки популярные и дорогие, мальчик стал искать цены на них на разных сайтах и нашел целую партию б/у пистолетиков на Gumtree всего по 19 фунтов за штуку. Томми понял, что покупка через третьи руки — дело, невыгодное для клиента, но очень прибыльное для продавца.

Фото: SWNS

Умный мальчик начал продавать яйца с родительской фермы, чтобы на вырученные деньги купить первую партию игрушечных пистолетиков. Он привел бушные игрушки в порядок, отчистил и продал поштучно на eBay, по цене 20 — 30 фунтов за каждый.

Вскоре он накопил денег, чтобы приобрести вторую партию товаров. После того как парень продал больше 1000 пенных пистолетиков, он официально зарегистрировал на eBay собственный онлайн-магазин Dog In A Box, и начал продавать разные игрушки.

Целеустремленный юный бизнесмен всю работу делает сам: звонит изготовителям, договаривается с оптовиками и, каждый день после школы едет на велосипеде за посылками.

В прошлом году он заработал 6000 фунтов на праздничных продажах игрушек и торговле надувными бассейнами во время жары.

Томми мечтает открыть магазины по всей Британии и считает, что его юный возраст — не помеха для построения бизнес-карьеры.