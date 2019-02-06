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У жены пресс-секретаря Путина нашли счет за границей

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  • 6.02.2019, 14:54
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Фото: novayagazeta-ug.ru

Закон это запрещает.

Жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка после свадьбы не стала закрывать счет в Швейцарии — это следует из банковских и налоговых документов, оказавшихся в распоряжении Центра «Досье», и проведенного им эксперимента. В разговоре с «Дождем» Песков и его жена эти данные опровергли.

Швейцарский счет

Закон о запрете иностранных счетов и вкладов для чиновников и их близких родственников вступил в силу в мае 2013 года. Счет Навки, судя по оказавшимся в распоряжении «Досье» (расследовательский проект Михаила Ходорковского) документам, был открыт 20 февраля 2014 года — до регистрации брака с Дмитрием Песковым (свадьбу отпраздновали в начале августа 2015 года; по данным газеты «Собеседник», брак был зарегистрирован в июне; сам Песков назвать дату отказался).

«Досье» считает, что счет до сих пор не закрыт. Расследователям удалось совершить пробный перевод пяти евро — при трансфере система распознала международный номер (IBAN) счета и привязала его к имени Navka Tatiana. «Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа — нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем», — рассказали в Центре Дождю.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Татьяна Навка и Дмитрий Песков отрицают наличие у нее счетов за границей. «Это не соответствует действительности. У меня нет действующего банковского счета за рубежом», — сказала Навка Дождю. Пресс-секретарь президента уточнил, что у его жены были счета, когда она жила в США, но после переезда в Россию они были закрыты. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», — заявил Песков.

Дождь ознакомился с документами, на которые ссылается «Досье». В Центре утверждают, что документы им «прислали». Кто это сделал, там не уточнили, но подчеркнули, что смогли подтвердить информацию.

В числе этих документов — письмо с подтверждением открытия счета (в рублях, долларах и евро) в швейцарской «дочке» Banque Internationale à Luxembourg (BIL), люксембургского банка, который предлагает услуги управления частным капиталом в Европе и на Ближнем Востоке. В письме Эрик Бенишке (EricBenischke; на сайтах поиска профессиональных контактов он упоминается как заместитель директора отделения BIL в Цюрихе) обращается к «госпоже Татьяне Навке», живущей в Москве по адресу Большая Якиманка, 22. Согласно выписке Росреестра, указанная в шапке письма квартира с 2012 года принадлежит Татьяне Александровне Навке. О том, что фигуристка живет в ЖК «Коперник» (Большая Якиманка, 22), писал «Собеседник». В этом же доме, по данным СПАРК, зарегистрирована и продюсерская компания жены пресс-секретаря президента «Навка шоу».

Также «Досье» ссылается на налоговый документ — файл в формате Excel «Уведомление об открытии счета в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации». Это утвержденная ФНС форма, которую должны подавать владельцы зарубежных счетов (такая же выложена на сайте ведомства). В распоряжении «Досье» оказался заполненный документ — он сообщает об открытии счета Татьяны Александровны Навки, родившейся 13 апреля 1975 в Днепропетровске (дата и место рождения фигуристки) и живущей на Большой Якиманке, 22.

На третьей странице уведомления указаны номер, дата (20 февраля 2014 года) и место открытия счета — они совпадают с данными из письма Banque Internationale à Luxembourg. Даты подачи уведомления на нем нет, код налоговой инспекции не вписан.

Виргинский офшор

По данным Guardian, в один день с открытием предполагаемого счета Навки в швейцарском банке на ее имя был зарегистрирован офшор Carina Global Assets (Британские Виргинские острова).

Как ранее писал Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам «Панамского досье», процедуру регистрации офшора Навка начала 5 февраля 2014 года, то есть за несколько недель до открытия счета. В подписанной «Татьяной Александровной Навкой» заявке, где она называет себя «профессиональной фигуристкой», сказано, что компания «планирует управлять активами, превышающими миллион долларов».

Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было».

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций. Первое, что ты делаешь, когда открываешь ИП или ООО, это идешь в банк для открытия счета, иначе операции ты проводить не сможешь. Так же и с офшорной компанией: за открытием юрлица всегда следует открытие счета».

Офшор был ликвидирован в 2015 году, пишет Guardian. Находится ли банковский счет в процессе ликвидации, неизвестно. Как предполагает Шуманов, счет может быть все еще открыт «по объективным причинам»: «Например, если у банка появились опасения относительно законности происхождения вклада. Предположим, чиновник или родственник чиновника получил на счет крупную сумму, а источник происхождения денег — странная анонимная белизская компания. Если ты получил деньги с офшорки на свой счет — будь любезен обоснуй происхождение. Возникают трудности — объяснить банку, кто, откуда и как перевел эти деньги. Если этого сделать не могут, деньги и счет замораживаются. То есть он есть, но ты не можешь им распоряжаться по факту. Я знаю о ряде случаев, когда десятки, сотни тысяч евро висят на счетах — у глав муниципалитетов, вице-губернаторов, бывших депутатов Госдумы».

Федеральный закон о запрете госслужащим и их близким родственникам иметь счета в банках за границей был подписан президентом 7 мая 2013 года. Тогда значительная часть чиновников сохранила иностранные вклады — настоящая волна их ликвидации, считает Шуманов, началась только сейчас: «С прошлого года Россия вступила в новую эпоху глобальной прозрачности, когда в рамках требований ОЭСР мы начали автоматический обмен налоговой и банковской информацией: теперь наши регуляторы — банковские, налоговые — будут получать информацию от других регуляторов по всему миру. То есть российские власти получат сведения о лицах, у которых есть активные счета за пределами страны, — вся Европа практически полностью покрыта. То есть информация [о счете Навки] нашим органам или уже известна, или будет известна к концу этого года».

По данным «Досье», за месяц до регистрации Carina Global Assets Навку «консультировал <…> по вопросам создания эффективной офшорной структуры» Леон Семененко — человек, которого РБК называл «доверенным лицом» Алишера Усманова. Управляла офшором Навки, как писала Guardian, британская компания Bridgewaters, клиентом которой,согласно документам «Панамского досье», был Усманов; по данным «Би-би-си», бизнесмен мог быть ее владельцем. Он это отрицает.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дом на Новорижском шоссе

С Усмановым, как утверждает «Досье», может быть связана и покупка Навкой ее подмосковного дома. «Досье» предполагает, что топ-менеджер структур олигарха Тимур Халдаров продал свой участок будущей жене Пескова со скидкой в 50%. Продажа состоялась в январе 2015 года, за полгода до свадьбы с Песковым.

Этот участок земли площадью 7967 квадратных метров с домом на 779 квадратных метров указан в декларации Пескова как принадлежащий его супруге.

В оценке предполагаемой скидки «Досье» опирается на данные Real Estate Newsletter от ВТБ-24 за декабрь 2012 года (были удалены и не сохранились в кэше), которые цитировал Алексей Навальный (политик первым рассказал о покупке фигуристкой дома в поселке «Третья Охота»), — 15,6 миллиона долларов. Судя по договору купли-продажи, который есть в распоряжении «Досье», Навке дом вместе с землей были проданы за 7,3 миллиона долларов (300 миллионов рублей при пересчете на установленный Центробанком курс доллара от 21 октября 2014 года, когда был подписан договор).

Халдаров в разговоре с Дождем подтвердил факт продажи, но опроверг, что делал Навке скидку. Халдаров считает, что вырученная сумма — это лучшее, что можно было получить за недвижимость на Новорижском шоссе на рухнувшем в 2014 году рынке: «Я потерял, но потерял не так много, как если бы я его продавал сейчас. Если кто-то готов купить [дом] за 15 миллионов, приведите этого человека — я пойду договорюсь, и мы его продадим».

Специального дисконта не было, подтверждает версию Халдарова специалист по элитной недвижимости Яна Мандрыкина: «Я не думаю, что он демпинговал. Он купил [этот дом] за 10 миллионов долларов, я думаю, 100% — и хотел, наверное, продать за десятку. Но 2014-й — это был год испуга. Всех захватила жуть неопределенности: будет война или не будет? Сколько будет стоить доллар? Представьте себе: довольно богатый человек вошел в инвестиции и понимает, что его актив тает на глазах. На таком психологическом фоне этот дом могли и вообще за миллион долларов продать. Предлагал покупать за 400 [миллионов рублей], а его приземлили до 300 — я думаю, для того уровня людей, которые участвовали в сделке, это было компромиссное и близкое к адекватному решение».

Халдаров — топ-менеджер основанного Усмановым холдинга «Металлоинвест». В разное время он возглавлял два связанных с миллиардером фонда: созданный в 2008 году Фонд помощи пострадавшим в Южной Осетии (Усманов числится среди его совладельцев; Халдаров, по данным СПАРК, был директором) и основанный бизнесменом благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» (в СМИ Халдаров упоминался как заместитель гендиректора; Дождю он уточнил, что до сих пор состоит в наблюдательном совете).

Халдаров отрицает, что Усманов был в курсе сделки, а дом и земля могли быть «подарком»: «Я получил рыночную стоимость — как это можно расценивать как подарок? Потом, при всем моем уважении к Татьяне Навке, с какой стати я ей должен делать подарки?». В ответ на запрос Guardian представитель Усманова опроверг, что тот когда-либо интересовался объектами в поселке «Третья Охота».

Покупателем стала именно Навка, объясняет Халдаров, потому что они были знакомы, причем задолго до свадьбы с Песковым: «Я был инициатором нашего знакомства — хотел устроить дочку, чтобы она занималась фигурным катанием, ну и… сейчас не помню, через кого, но через кого-то познакомились. Наверное, в 2009 году, может быть, 2010 или 2008. Она была еще далека от этого чиновника. Тогда еще ничего не предвещало, что они в скором будущем встретятся и создадут семью. И на тот момент, когда у нас была сделка (осень 2014 года— прим. Дождя), у них [с Песковым] еще не было никаких отношений».

По данным Guardian, отношения Навки и Пескова начались в 2012 году; по данным Life.ru — в 2010 году. Общая дочь у Навки и Пескова, Надя Пескова, родилась в августе 2014 года.


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