В Мозыре «заминировали» здание, в котором находятся ГАИ, ЖКХ и госконтроль 1 6.02.2019, 15:10

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Эвакуировали более 300 человек.

В Мозыре неизвестные позвонили в милицию и сообщили, что заминировано здание, в котором располагаются ГАИ, госконтроль и местный ЖКХ. Эвакуировали более 300 человек, сообщает tut.by.

— 6 февраля в 10.10 в оперативно-дежурную службу УВД поступило сообщение о минировании здания по улице Ленинской 64 в Мозыре, в котором располагается Мозырский межрайонный комитет государственного контроля. Также в здании размещается общежитие, магазин, помещения КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» и отделение Госавтоинспекции Мозырского РОВД, — сообщили подробности в милиции.

На место прибыли все необходимые оперативные службы. В том числе саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525.

Из здания эвакуировали людей. Также проведена эвакуация учащихся Мозырского областного лицея, корпус которого находится поблизости.

Взрывного устройства пока не обнаружено.

Милиция предупреждает, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.