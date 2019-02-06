У российской экономики отказали высокие технологии 3 6.02.2019, 15:21

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«Майские указы» Путина были провалены.

Уровень высоких технологий в России возобновил падение, вопреки майским указам президента Владимира Путина, 6 лет назад потребовавшего увеличить их долю в ВВП на треть, пишет finanz.ru.

По итогам 2018 года доля высокотехнологичных отраслей в общем размере экономики свалилась к минимуму - 21,3%.

В 2016 и 2017 годах этот показатель составлял 21,6%, а в 2012-м, когда Путин подписал указы о долгосрочной экономической политике, - 19,7%. Согласно указам, напомним, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП должна была до 25,6%. К таким производствам относятся научные разработки, производство летательных аппаратов, компьютеров, медицинского оборудования, а также образование и здравоохранение.

Вопреки указам, российская экономика становится все более зависима от добычи простейшего минерального сырья для его последующей транспортировки за рубеж.

Треть роста ВВП за прошлый год, который Росстат оценил в 2,3%, пришлась на деятельность добывающих отраслей, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: так, объемы извлеченного из недр сырья выросли на 4,3%, тогда как промышленность в целом прибавила в 1,5 раза меньше - 2,9%. Прямой вклад сырья в ВВП за прошлый год составил 15%.

Доля углеводородов в общем объёме товарного экспорта увеличилась с 54,7 до 59%. Рост ненефтегазового экспорта замедлялся на протяжении всего года и в 4-м квартале составил лишь 5,2%.

Главной причиной отсутствия роста доли науки и технологий в ВВП стали западные санкции, сказал РБК председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию информационных технологий и цифровой экономики, исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Второй причиной стал застой экономики, добавляет эксперт: на растущих рынках высокотехнологичные отрасли обычно обгоняют развитие остальных, а в период стагнации, наоборот, на технологиях существенно экономят. Развитию инноваций также мешает огосударствление экономики, отметил Комлев.