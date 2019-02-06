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В Украине создали реестр коррупционеров

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  • 6.02.2019, 15:30
Фото: hromadske.ua

Реестр содержит информацию о гражданах, попавшихся на взятках.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разработало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом 6 февраля сообщил «Гордон» со ссылкой на сайт ведомства.

Реестр содержит информацию о гражданах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за коррупцию, а также о юридических лицах, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Реестр бесплатный, он доступен круглосуточно, рассказали в НАПК. Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его электронной подписи.

В реестре также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения выписки юридическими лицами – участниками публичных закупок.

Инфографика: nazk.gov.ua

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