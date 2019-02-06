Уволен судья, который в 2011 году попал под европейские санкции 2 6.02.2019, 15:42

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Два месяца назад за взятки попала в колонию его влиятельная мать.

Во время очередной ротации лишился должности судья Первомайского района Минска Сергей Бондаренко — тот самый, который в 2011 году выносил политически мотивированный приговор правозащитнику Алесю Беляцкому и впоследствии попал под европейские санкции, пишет nn.by.

Согласно указу Лукашенко, Бондаренко и еще 16 судей освобождены от должностей «в связи с выходом в отставку, истечением срока полномочий либо по собственному желанию».

Телеграм-канал «Хромой бес» утверждает, что истинной причиной стала уголовная история с его матерью Тамарой Бондаренко, являвшейся заместителем директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

В конце 2018 года «БелГазета» сообщала обстоятельства процесса над Тамарой Бондаренко. Ее судили за взяточничество вместе с главврачом санатория «Серебряные ключи» Людмилой Сонец.

«58-летняя Бондаренко принимала взятки от руководства санаториев Беларуси за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, — закупку центром путевок и услуг у санаториев для распределения по организациям и благополучное прохождение плановой аттестации учреждений», — говорилось в публикации.

Она получила в качестве взятки возможность проживания в санатории в номере повышенной комфортности в течение 420 суток и жила там.

В итоге заместителю директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Тамаре Бондаренко присудили 7,5 лет заключения, а также оштрафовали на 350 базовых величин.

Журналисты связались с бывшим судьей Сергеем Бондаренко, чтобы уточнить информацию о причинах его ухода.

«Не хочу комментировать. Это мое решение, я принял такое решение», — ответил он. О том, связана ли история его матери с собственным увольнением, Бондаренко также не отвечает: «Не хочу обсуждать свои частные дела с незнакомыми».