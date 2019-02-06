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Анджей Дуда: «Круглый стол» 1989 года сыграл положительную роль

  • 6.02.2019, 15:42
Лех Валенса и лидеры демократической оппозиции во время перегоговоров "за круглым столом" 1989 года.
Фото: PAP/CAF/Zbigniew Matuszewski

События 1989 положили начало демократическим переменам не только в Польше.

Президент Анджей Дуда выразил мнение, что начавшиеся 30 лет назад в Варшаве переговоры между представителями демократической оппозиции и коммунистическими властями обеспечили Польше мирный переход от коммунистической диктатуры к рыночной демократии, пишет «Радио Польша».

Президент Андрей Дуда также отметил, что «круглый стол» положил начало демократическим переменам не только в Польше, но также в других странах тогдашнего советского блока, в частности, способствовал объединению Германии. "Берлинская стена рухнула из-за того, что Польша подала пример другим странам.

Сегодня мы можем об этом открыто говорить, это исторический факт" – отметил глава Польши в интервью по случаю отмечаемой 6 февраля 30-й годовщины начала переговоров «за круглым столом».

Переговоры польской демократической оппозиции с представителями коммунистических властей Польши проходили в Варшаве 6 февраля — 5 апреля 1989 года. Завершились соглашениями о релегализации профобъединения «Солидарности», а также проведении в стране политических и экономических реформ, в частности, на 4 июня 1989 года были назначены частично свободные парламентские выборы, в результате которых было создано правительство во главе с первым некоммунистическим премьер-министром Тадеушем Мазовецким.


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