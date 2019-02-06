Составлен топ-10 европейских городов, где можно недорого отдохнуть всей семьей 6.02.2019, 15:55

Список составлялся на основе данных опроса пользователей.

Британская ассоциация потребителей «Which?» представила рейтинг лучших городов Европы для бюджетного туризма.

Список составлялся на основе данных опроса пользователей по таким критериям, как стоимость проживания и питания, проезда в транспорте, цена входных билетов на посещение культурных достопримечательностей и их разнообразие, возможности для шопинга, уровень цен в целом, пишет tourister.ru.

Так, на первом месте оказался польский Краков, предлагающий туристам широкие возможности для экскурсий, шопинга, знакомства с местной кулинарией. Второе место принадлежит Валенсии в Испании, а третье – столице Венгрии Будапешту, который привлекает гостей своими термальными источниками.

В пятерку лидеров также вошли итальянская Болонья и немецкий Берлин.

В топ-10 также включили Севилью, Барселону, Вену, Фуншал и Амстердам.