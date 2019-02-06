Андрей Пионтковский: Российские деньги в Венесуэле можно считать пропавшими 6.02.2019, 16:02

Андрей Пионтковский

В Москве это воспринимают как унижение.

Для разрешения ситуации в Венесуэле Соединенным Штатам не потребуется прибегать к прямому военному вмешательству – для этого у Вашингтона есть экономические инструменты, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Андрей Пионтковский.

"У России в Венесуэле есть ряд экономических интересов. Не забывайте о тех миллиардах долларов, которые Москва туда вкачала. Эти деньги уже можно считать пропавшими. Еще один интерес Москвы там – огромный наркотрафик. Также показательно, что из Венесуэлы вывозят деньги и золото. Просто набитые деньгами самолеты. Это значит, что режим готовится к капитуляции. Выступление против президента Венесуэлы Николаса Мадуро США и ряда стран Европы повлияет на психологическое состояние российской верхушки. Я думаю, американцы додавят ситуацию в Венесуэле и без прямого военного вмешательства. Исключительно экономическими инструментами.

В Москве это воспримут как унижение. Наверное, найдут себе в мире какого-то нового диктатора", – отметил Пионтковский.

Он подчеркнул, что российские пропагандисты позволили себе критиковать Китай за "недостаточное противостояние Вашингтону" в венесуэльском вопросе.

"Недавно видел одно из "серьезных аналитических шоу" на российском "Первом канале". Люди сошли с ума. Даже сами пропагандисты верят, что Америка развернула против России гибридную войну, и Венесуэла – один из фронтов.

Мол, уступать нельзя, иначе США будут требовать от РФ дальнейших уступок. Более того, они настолько сошли с ума, что даже критиковали Китай. Якобы Пекин недостаточно противостоит Вашингтону по вопросу Венесуэлы. При этом Россию они считают "геополитическим гигантом". Вот такая форма помешательства. Раньше кремлевские не позволяли себе критиковать Китай ни в чем. Уже практически вся Сибирь в руках китайцев. И если Пекин всерьез обидится, то России мало не покажется", – резюмировал Пионтковский.