Тысячи могилевчан выступают против завода «Омск Карбон» 6.02.2019, 16:06

Фото: «Радыё Свабода»

Активисты выставили правительству свои требования.

Активист кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев объявил, что под петициями о запрете работы завода по производству технического углерода «Омск Карбон» собрали всего 3100 подписей, пишет mspring.online.

— Часть подписей была собрана на электронной платформе petitions.by (2626). Оставшаяся часть – под бумажными обращениями. Сегодня их отправили в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, совет министров, а также «палату представителей», — рассказал Бодилев.

Кампания активно действует с конца 2018 года. На сбор более 2,5 тысяч подписей под электронным обращением понадобилось 20 дней.

Подписанты требуют объявить территории, примыкающие к «Омск Карбон Могилёв» зонами экологического риска, экологического кризиса и обеспечить эффективный контроль за работой предприятий загрязняющих природу химическими отходами.

Также они заявляют, что «Омск-Карбон» построен с многочисленными нарушениями, одно из которых активисты считают непоправимым – по их расчетам, расстояние от завода до жилых домов составляет 873 м при норме 1000 м. По данным властей, необходимое расстояние выдержано.

Несмотря на это, горожане требуют принять меры по окончательной остановке работ на заводе и перенести его в другое место.