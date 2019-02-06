США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
- 6.02.2019, 16:12
- 2,039
Пуск производился в Калифорнии.
Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Пуск производился в Калифорнии, сообщает «Европейская правда» cо ссылкой местное издание noozhawk.com.
Учебная ракета без боевого заряда была запущена с военной базы Ванденберг в Калифорнии во вторник в 23:01 по местному времени.
Ракета была запущена из одной из нескольких подземных шахт, расположенных на территории базы. Представители Пентагона пока официально не сообщали о результатах запуска.
В июле испытание Minuteman III завершилось неудачей. Во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которых на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.
Test launch of unarmed Minuteman III #ICBM out of Vandenberg LF-04 Tuesday night (Feb 5) around 11:01:24 PM PST.— bryanwann (@bryanwann) 6 февраля 2019 г.
First photo is launch+1st stage separation, second photo is crop just after separation with still-hot first stage tumbling away creating a faint dotted line under pic.twitter.com/dPlTrN3AUf