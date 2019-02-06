закрыть
6 февраля 2019, среда, 18:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

  • 6.02.2019, 16:12
  • 2,039
Фото: twitter/@bryanwann

Пуск производился в Калифорнии.

Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Пуск производился в Калифорнии, сообщает «Европейская правда» cо ссылкой местное издание noozhawk.com.

Учебная ракета без боевого заряда была запущена с военной базы Ванденберг в Калифорнии во вторник в 23:01 по местному времени.

Ракета была запущена из одной из нескольких подземных шахт, расположенных на территории базы. Представители Пентагона пока официально не сообщали о результатах запуска.

В июле испытание Minuteman III завершилось неудачей. Во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которых на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип