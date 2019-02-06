США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III 6.02.2019, 16:12

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Фото: twitter/@bryanwann

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Пуск производился в Калифорнии.

Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Пуск производился в Калифорнии, сообщает «Европейская правда» cо ссылкой местное издание noozhawk.com.

Учебная ракета без боевого заряда была запущена с военной базы Ванденберг в Калифорнии во вторник в 23:01 по местному времени.

Ракета была запущена из одной из нескольких подземных шахт, расположенных на территории базы. Представители Пентагона пока официально не сообщали о результатах запуска.

В июле испытание Minuteman III завершилось неудачей. Во время полета ракеты были выявлены проблемы, из-за которых на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.