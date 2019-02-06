Почему выступление генпрокурора напомнило сцену из «Кавказской пленницы» 8 6.02.2019, 16:24

5,509

Шутки шутками, но это позиция является характерной.

В среду перед итоговой коллегией Генпрокуратуры журналисты попытались получить у главы ведомства более конкретную информацию по последним резонансным делам, но ответы Александра Конюка были весьма расплывчаты, пишет «Салiдарнасць».

Генеральный прокурор подтвердил задержание гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского, но статью обвинения назвать не захотел (цитируется по TUT.BY):

– Не будем торопиться, это люди. Что такое на человека возвести обвинение? Есть же семья, дети, родственники, не так все просто. Хочу дождаться более весомых результатов, потому что как судья знаю: бывают такие ситуации — и оправдательный приговор. А потом что делать? Как человеку в глаза смотреть?

На вопрос об оправданном главном инженере МЗКТ Андрее Головаче, который, тем не менее, находится в СИЗО уже 44 месяца, генеральный прокурор также ответил кратко:

– Он действительно находится в СИЗО. В 2018 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 430 (Получение взятки), и мы санкционировали содержание под стражей. Конечно, мы этот вопрос отслеживаем.

Не смог Александр Конюк прояснить ситуацию и по руководителю группы компаний Fenox Global Group Виталию Арбузову.

— Арбузов недавно обратился к Лукашенко по ст. 88−1 УК (освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба — прим.) Мы ждем, какое решение будет принято по нему, — сообщил генпрокурор.

Выступление Конюка напомнило сцену из кинофильма «Кавказская пленница». Но не эпизод в больнице («Где у нас прокурор? В шестой палате, где раньше Наполеон был»). А реакцию товарища Саахова на обещание врача быстро поставить больного Шурика на ноги: «Торопиться не надо… Важно вернуть обществу полноценного человека».

Шутки шутками, но позиция генпрокурора является характерной для современной Беларуси. Вместо того, чтобы открыто и прозрачно принимать решения, в том числе по уголовным делам, власти предпочитают решать судьбы людей за закрытыми дверями.

Общество не ставят в курс дела, почему задержали того или иного гражданина, в чем его обвиняют и почему его потом зачастую втихую выпускают.

Вместо конкретных объяснений со ссылками на правовые акты и предъявления доказательств зачастую следуют общие рассуждения на тему человеческих отношений. Откуда же после этого взяться доверию со стороны белорусов и иностранцев к местным властям?