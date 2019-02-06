Хуан Гуаидо рассказал о своей программе действий в Венесуэле 6.02.2019, 16:39

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ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: РИА НОВОСТИ / ЛЕО АЛЬВАРЕС

Временный президент Венесуэлы вновь призвал к отставке Николаса Мадуро и новым выборам.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо вновь призвал к отставке главы Венесуэлы Николаса Мадуро и скорейшему проведению новых выборов. "Маршрут ясен с самого начала, и это то, над чем мы работаем каждый день. Это прекращение угнетения, переходное правительство и свободные выборы", - написал он в своем микроблоге в Twitter в среду, 6 февраля, сообщает "Немецкая волна".

Ранее в другом твите Гуаидо сообщил о своей встрече с мэрами городов, на которой обсуждались вопросы доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи из-за границы. Эта помощь должна поступить к тем, кто находится в критической ситуации, подчеркнул он.

La ruta está clara desde el inicio y es en la que nos mantenemos trabajando todos los días:



1) Cese a la usurpación.

2) Gobierno de transición.

3) Elecciones Libres.



Sin confusiones y sin descanso.

El compromiso con Venezuela y el mundo es total. pic.twitter.com/c3ucWFTITL — Juan Guaidó (@jguaido) 6 февраля 2019 г.

Николас Мадуро против гуманитарных поставок с Запада

США, Канада, Евросоюз и Германия обещали Венесуэле гуманитарную помощь в виде продовольствия и медикаментов, которые должны быть доставлены через границы с Колумбией и Бразилией.

Между тем венесуэльские солдаты, по сообщению оппозиции, заблокировали один из переходов на границе с Колумбией, перегородив пограничный мост бензовозом и огромным контейнером. Глава Венесуэлы Мадуро выступает категорически против гуманитарных поставок с Запада, заявляя, что это лишь предлог для подготовки вооруженного вторжения в Венесуэлу под руководством США.