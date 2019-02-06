Водители о состоянии витебской трассы: За что берутся деньги? 4 6.02.2019, 17:27

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Ямы на трассе Минск-Витебск заделывают временными латками.

Пользователь форума Onliner с ником maksimka возмущен состоянием трассы М3 (Минск — Витебск). Он опубликовал видео, на котором видны ямы, кое-как заделанные временными латками. «Просто кусков дороги нет», — констатирует читатель.

— Платная дорога М3 (Минск — Витебск). Участок от Логойска до Минска. Ужасное и отвратительное состояние дорожного полотна. Недопустимые выбоины и ямы. По состоянию на 3 февраля. И за проезд по этой дороге берутся деньги. Вопрос: за что? За то, что здесь можно колеса оставить? — возмущен maksimka.

Другой читатель — Shaman4ik86 — добавил, что по состоянию на 5 февраля существенно ничего не изменилось.

— Лучше не стало, но выставили знаки ограничения скорости и «Неровная дорога» (1.16.2), — отметил читатель.