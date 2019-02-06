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Украина вышла из координационных органов СНГ

  • 6.02.2019, 17:39

Cейчас Киев работает над прекращением участия в договорах, которые были заключены ранее.

Украина завершила процесс выхода из координационных органов Содружества Независимых Государств. Об этом 6 февраля журналистам в Минске заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает "Интефракс–Украина".

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому – все", – отметил дипломат.

По словам Кизима, сейчас Украина работает над прекращением своего участия в договорах, которые были заключены ранее в рамках СНГ. Он подчеркнул, что это длительный процесс.

В мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

23 января по инициативе Минэкономразвития и торговли Украина прекратила действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ.

30 января 2019 года Украина вышла из Соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников СНГ.


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