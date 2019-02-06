Гондурас не за горами 1 6.02.2019, 17:50

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Александр Обухович

Наши проблемы нам необходимо решать самим.

Конечно, и коррупции, и популизма, и глупостей от властей у нас более чем достаточно. Но все же - и прежде всего - стоит присмотреться к объективным условиям и тенденциям в мировой экономике, которые многое определяют и в экономиках наших стран. Есть ошибки и проколы наших правительств, но есть и «обстоятельства непреодолимой силы», под которые придется приспосабливаться, пишет экономический обозреватель Александр Обухович для сайта «БелГазета».

Да, просчитать все последствия кризиса невозможно. Но ведущие экономики делают все возможное, чтобы подготовиться к ожесточенной борьбе всех против всех, попытаться сохранить социально-политические структуры своих стран. А что нам делать?

К наступлению острой фазы мирового кризиса Беларусь подходит не столько как субъект, сколько как объект рынка. В финансовом плане - страна-банкрот, с острой зависимостью от поступлений валюты, конкурентоспособны, кроме МТЗ, «Беларуськалия» и БелАЗа, лишь несколько небольших фирм, качество человеческого капитала деградирует, образование никак не соответствует современным требованиям, качество госуправления - ниже всякой критики. Независимость спасает только то, что на нее никто не претендует.

Крайне скептически отношусь к сегодняшней угрозе суверенитету со стороны России. Но приходится вспоминать высказывание Ротшильда: «Дайте мне в управление финансы страны, и мне все равно, кто и какие законы там будет принимать!». В сегодняшнем конфликте с Россией по компенсации за налоговый маневр речь идет лишь о суммах, сравнимых с нашими избыточными расходами на госаппарат. По сути, и вся нефтегазовая подпитка Беларуси от России сводится не к средствам на развитие ее экономики, а к финансированию нашей власти. А для финансирования необходимых структурных реформ в экономике, выводу ее на траекторию развития требуются ресурсы на порядок больше. И это только на начало.

Сегодня ради сохранения власти наши чиновники готовы пойти на любые уступки: и на единую валюту, и на контроль на таможне. Страна не в силах содержать эту толпу - готовы идти на внешнее содержание. Но проблема в том, что интеграция с Россией наших проблем сама по себе не решает. А сохранение у власти нынешнего аппарата проблемы только усугубит, поскольку он не в силах ни разработать, ни реализовать необходимые реформы. У него на это нет ни воли, ни квалификации.

Но ведь и ЕС вряд ли поможет. Там свои проблемы, и не просматривается возможность помощи Брюсселя в антикризисных мерах ни в Болгарии, ни в Венгрии, ни в Балтии. Беларусь для них - еще одна головная боль без существенной пользы. И никто сегодня платить всерьез за политические услуги не будет: просто незачем.

Что до интеграции с Россией, то ее проблемы, без учета санкций, вполне сравнимы с нашими. Те же деиндустриализация, отток населения и капитала, срочная необходимость структурных реформ в экономике. Только они усугублены масштабами ее экономики. Но в России, кроме проблемы коррумпированного и инертного чиновного аппарата, серьезным противником необходимых реформ является могущественный торгово-финансовый капитал. Который лоббирует либеральные реформы, обрекающие страну на деградацию. Интеграция с этим «тонущим «Титаником»» вряд ли облегчит нам решение наших проблем. Даже при самом благожелательном отношении Кремля.

Наши проблемы нам необходимо решать самим. И платить за бездарно потерянное время в «белорусской модели» тоже придется самим. Будем выбираться - будет больно. Временами придется «резать по живому». Но сползать в Гондурас, лишая будущего наших детей и внуков, не хочется.