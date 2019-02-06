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Активисты из Светлогорска: Впечатление, что министр Худыко ничего не решает

  • 6.02.2019, 18:10
Николай Морозов, Елена Маслюкова и Вадим Болбас

Борьба против вредного завода продолжается.

Активисты со Светлогорска, которые выступают против запуска целлюлоза-картонного комбината и завода беленой целлюлозы, встретились с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком, пишет ПЦ "Весна".

Интересно, что изначально инициативная группа хотела попасть к министру в составе из шести человек, однако помощник министра разбил группу на несколько. В результате с министром разговаривали два человека индивидуально, а за ними пришла группа из трех человек - Елена Маслюкова, Вадим Болбас и Николай Морозов.

"Мы поднимали вопросы технологического и экологического характера, говорили об обращениях граждан - что нам дают неполные ответы на наши конкретные вопросы, и также велась речь о последней аварии, которая произошла 19 января, и о той информации, которую дают государственные СМИ и городские власти на этот счет", - рассказала Елена Маслюкова.

Напомним, очередной инцидент на заводе беленой целлюлозы случился в субботу 19 января. Светлогорские общественные активисты в промежуток времени между 13:30 и 14:10 зафиксировали сильный слив грязной жидкости темно-коричневого цвета с пеной по канализационной трубе с территории завода в Березину. При этом ощущался характерный запах.

Активисты взяли с собой воду из слива и принесли ее министру. Чиновник выслушал их, пытался оправдываться.

"Министр нас выслушал, мы с ним дискутировали. Но тут такая ситуация: когда Министерство делала экологическую экспертизу этого завода (и первую, и вторую часть) и должностные лица допустили такой ляп - это указывает на их непрофессионализм. И сейчас мы имеем не только то, что до сегодняшнего дня пуско-наладочные работы ведутся уже больше года и завод до сих пор не запущен, так еще и выбросы метилмеркаптана*, который выбрасывается регулярно и не учитывается никаким образом, потому что нет приборов, нет методик", - подчеркнула правозащитница.

Интересно, что в первой экспертизе чиновники не предполагали никаких выбросов метилмеркаптана вообще. Когда они сделали вторую часть экспертизы - то уже включили выбросы в нее, т.е. как бы легализовали их, но измерений так и не проводили.

Министр пообещал активистам, что в конце февраля появится наконец прибор для измерений, его передадут белгидромедцентру, который будет делать забор проб.

"Но возникает вопрос: кто будет нести ответственность за год и четыре месяца, которые с завидной регулярностью отравляли природу и людей, живущих в Якимовой Слободе и в Светлогорске?

Министр обещал разобраться, но впечатление, что этот министр ничего не решает", - отметила Елена Маслюкова.

У активистов нет надежды, что до конца февраля все обещанное, будет сделано. Поэтому, кроме устных разговоров, они оставили в Министерстве и письменные заявления с надеждой, что наконец чиновники дадут полные обстоятельные ответы на все вопросы, которые были поставлены.


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