Цена Bitcoin приблизилась к годовому минимуму 1 6.02.2019, 18:47

Фото: cryptowikipedia.ru

Стоимость монеты опустилась до отметки в $3405 и может упасть еще ниже.

В среду, 6 февраля, среднерыночная цена Bitcoin опустилась до отметки в $3405, она приблизилась к минимуму 2019 г. в $3400, который был установлен 29 января. По мнению аналитика NewsBTC Аяша Джиндала, в ближайшее время стоимость криптовалюты может упасть до $3350 и $3320, передает РБК.

Это произойдет в том случае, если цена актива не сможет удержаться выше уровня поддержки в $3375, объяснил специалист. Он добавил, что в дальнейшем курс монеты опустится до $3200.

Ранее компания Finder провела опрос среди финансовых аналитиков. Большинство из них уверено, что Bitcoin подорожает до $7000 до конца 2019 г., а глава Digital Capital Бен Ричи заявил, что к декабрю стоимость первой криптовалюты превысит $9500.