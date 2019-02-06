Осенью в Беларуси пройдут учения ОДКБ 6 6.02.2019, 18:54

фото с сайта povestka.by

Учения «Боевое братство» пройдут в этом году на территории Беларуси, РФ и Таджикистана.

Совместное учение стран-участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство» пройдет в этом году на территории Беларуси, России и Таджикистана. Об этом на брифинге в Москве сообщил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров, передает telegraf.by.

Анатолий Сидоров сообщил о ходе подготовки к учению ОДКБ «Боевое братство», которое состоится осенью в Беларуси, России и Таджикистане. За несколько месяцев до начала его проведения станут известны сроки, а также количество вооруженных сил и средств. Замыслы предстоящий учений еще разрабатываются, но Анатолий Сидоров не исключил, что они будут связаны с теми учениями, которые планируются Россией и Беларусью.

По словам начальника Объединенного штаба, по программе «Боевого братства» впервые пройдет специальное учение «Эшелон» с силами и средствами материально-технического обеспечения государств ОДКБ.