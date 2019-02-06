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Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты Украины

  • 6.02.2019, 19:09
фото с сайта segodnya.ua

Общее количество кандидатов достигло 37.

6 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала кандидатами в президенты внефракционного нардепа Юрия Тимошенко, представителя партии "Патриот", экономиста Андрея Новака и представителя партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Агентство уточняет, что общее количество зарегистрированных кандидатов достигло 37.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

3 февраля завершился прием документов для регистрации кандидатами в президенты, их подали 90 человек. Регистрация кандидатов завершится 8 февраля.


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