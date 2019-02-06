Якуб Дудяк: В Польше с разрешением на жительство проживает около 20 тысяч белорусов 6.02.2019, 19:13

Приведенные цифры не включают тех лиц, которые временно находятся в Польше.

На начало текущего года администрация по делам иностранцев в Польше насчитала 372 тысячи граждан других стран, которые получили разрешения на жительство в Польше. По состоянию на 1 января 2018 года и 2017 года было соответственно 325 тысяч и 266 тысяч человек.

Иностранцы, желающие остаться и легализовать свое пребывание в Польше, должны подавать в воеводские отделы заявку на жительство, сообщил пресс-секретарь администрации по делам иностранцев Якуб Дудяк.

«В прошлом году наибольший рост количества разрешений на жительство зафиксирован среди граждан Украины. Количество обращений от украинцев выросло на 33,9 тысяч, в результате в Польше официально проживают 179 тысяч украинцев. Граждан Беларуси в Польше сейчас с разрешением на жительство проживает около 20 тысяч. Из Индии около 8,8 тысяч, грузин около 3 тысяч. Вьетнамцев около 12,4 тысяч», – рассказал «Белсату» Якуб Дудяк.

До сих пор наиболее распространенной целью пребывания иностранцев в Польше является работа. В прошлом году почти 73 процента от всех обращений иностранцев были связаны именно с трудоустройством. 12 процентов заявителей преследовали цель остаться в Польше по семейным обстоятельствам, и 10 процентов в связи с началом или продолжением обучения.

Самые популярные регионы среди иностранцев, имеющих вид на жительство, Мазовецкое воеводство – 114 тысяч человек, Малопольское воеводство – 36 тысяч иностранцев, Нижнесилезское – 31 тысяча и Великопольское – 28 тысяч.

Приведенные выше цифры не включают тех лиц, которые временно находятся в Польше, например, на основании виз, конкретизируют в администрации по делам иностранцев.