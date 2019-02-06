США намерены купить у Израиля системы ПРО «Железный купол» 6.02.2019, 19:24

фото с сайта bastion-karpenko.ru

Премьер Израиля назвал сделку «большим достижением для страны».

Об этом говорится в заявлении военных, сообщает Reuters.

«Железный купол» будет проанализирован и опробован как система, которая в данный момент доступна для защиты американских военных от широкого спектра угроз от огня непрямой наводкой и с воздуха», — приводит агентство выдержку из заявления.

Израильская компания Rafael, производитель системы ПРО, подтвердила эту информацию, но не предоставила дополнительных сведений, передает Haaretz. В заявлении Минобороны страны, которое приводит газета, говорится, что США приняли решение о покупке «из-за насущных потребностей армии».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сделку «большим достижением для страны». По его словам, она свидетельствует о «прочном союзе с США» и укреплении статуса Израиля в мире.