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Депутат Нацсобрания Венесуэлы: Режим Мадуро продал за рубеж 73 тонны золота

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  • 6.02.2019, 19:55
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ФОто: AP

В планах властей Венесуэлы также была попытка продать еще 20 т золота, однако сделку отложили.

Правительство Николаса Мадуро продало в минувшем году 73 тонны золота Объединенным Арабским Эмиратам и Турции, передает РБК.

Об этом заявил в среду оппозиционный депутат Национального собрания Венесуэлы (парламент, состоящий преимущественно из противников Мадуро) Карлос Папарони, сообщает Reuters.

Кроме того, утверждает он, администрация Мадуро с понедельника не может переводить деньги между своими счетами в банках Европейского Союза.

Оппозиция в лице спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, и его сторонников ведет борьбу за золотые запасы Венесуэлы и другие активы государства, объясняя, что делает это в интересах народа.

Ранее оппозиция заподозрила власти страны в попытке вывезти около 20 т золота в Россию. В Кремле на это заявляли, что у Москвы нет информации о подобных планах Каракаса. Позднее Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что власти Боливарианской республики намереваются продать в ОАЭ 15 т золота, из них 3 т были проданы 26 января. 2 февраля компания Noor Capital из ОАЭ сообщила, что купила у Центробанка Венесуэлы 3 т золота.

Агентство Bloomberg сообщало, что в планах властей Венесуэлы также была попытка продать еще 20 т золота, однако сделку отложили из-за из-за пристального внимания общественности.


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