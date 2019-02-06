Глава Евросовета: Многие жители Великобритании и Ирландии хотели бы отмены Brexit 1 6.02.2019, 20:15

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Дональд Туск подверг критике сторонников выхода Великобритании из ЕС.

Президент Европейского совета Дональд Туск 6 февраля подверг резкой критике сторонников выхода Великобритании из ЕС, не подготовивших план для реализации этой идеи. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета, передает gordonua.com.

"Мне интересно, как выглядит особое место в аду для тех, кто продвигал Brexit, даже не набросав план, как его безопасно реализовать", – сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

По словам главы Евросовета, до сих пор многие жители Великобритании и Ирландии хотели бы отмены Brexit, но позиция как премьер-министра Терезы Мэй, так и оппозиции делает расставание Соединенного Королевства с евросообществом неизбежным уже через 50 дней.

"Сегодня нет политической воли и нет эффективного лидерства процесса сохранения Великобритании в ЕС. Говорю об этом без удовольствия, но нельзя спорить с фактами. Сегодня наша самая важная задача – не допустить сценария выхода без соглашения", – заявил Туск.

Приоритетом для ЕС остается вопрос о границе и гарантии поддержания мирного процесса на острове Ирландия, отметил он.

"Дайте нам твердую гарантию мира в Северной Ирландии – и Великобритания покинет ЕС в качестве надежного друга", – заявил политик.

При этом, по мнению Туска, Евросоюз должен быть готов к возможному фиаско в вопросе ратификации Британией соглашения о Brexit.