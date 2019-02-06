Экс-директор минского Дворца спорта, получивший более 100 взяток, не возместил ущерб 8 6.02.2019, 20:24

2,346

Фото: Sputnik / Виктор Толочко

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси.

Бывший директор Дворца спорта Сергей Пранович не возместил доход, полученный преступным путем, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк перед итоговой коллегией Генпрокуратуры, передает БелТА.

- Нет, сумма не погашена. Мы будем заявлять гражданский иск о возмещении, — сказал Конюк.

Как сообщалось, уголовное дело направлено в Минский городской суд для определения подсудности. Обвиняемому инкриминировано то, что он из корыстных побуждений с использованием своих полномочий в период с ноября 2012 года по 5 февраля 2018-го совершил в Минске ряд умышленных преступлений против интересов службы и собственности. Бывший директор Дворца спорта получил в качестве взяток от руководителей коммерческих и общественных организаций, унитарных предприятий, ИП и других лиц не менее Br67,9 тыс., $6,1 тыс., а также спиртное, продукты, одежду и другие предметы. За вознаграждение фигурант решал вопросы, связанные, в частности, с заключением договоров о предоставлении в аренду помещений и оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, ему инкриминировано получение путем мошенничества незаконного денежного вознаграждения в размере Br9,2 тыс.

Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество (ч.2 и ч.3 ст.209 УК), покушение на получение взятки (ч.1 ст.14 и ч.2 ст.430 УК) и ее получение (ч.2 и ч.3 ст.430 УК), подстрекательство к даче взятки (ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК), хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст.210 УК).

Директор Дворца спорта был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности в феврале 2018 года при попытке получения очередной взятки на сумму Br2 тыс. Установлено 178 эпизодов противоправной деятельности: получения взяток, мошенничество и другие.