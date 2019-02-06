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21 февраля в Минске состоится концерт «День родного языка»

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  • 6.02.2019, 20:35

Концерт проводится в честь Международного дня родного языка и в рамках кампании #беларускамоўны.

21 февраля «Белсат», «Арт Сядзіба», Союз белорусских писателей, «Будзьма беларусамі!», ПЕН-центр і say.by приглашают в кафе «Грай кафе», чтобы отметить День родного языка.

Вход бесплатный, но стоит зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

Музыкально-поэтический lineup:

Akute

UZARI

ANGST

Всеволод Сьцебурако

Настя Кудасова

Maryja Martysievič

Стась Карпов

Кроме музыки организаторы подготовили шоу «Самшазам» (аналог игры «Угадай мелодию»), площадку настольных игр и детских развлечений и небольшой базар.

Команда say.by презентует новую версию мобильного приложения, которое поможет научиться говорить по-белорусски..

Инфолиния: +375 25 996 93 76

Кафе «Грай», ул. Интернациональная, 33

Начало 18:00


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