21 февраля в Минске состоится концерт «День родного языка»1
- 6.02.2019, 20:35
Концерт проводится в честь Международного дня родного языка и в рамках кампании #беларускамоўны.
21 февраля «Белсат», «Арт Сядзіба», Союз белорусских писателей, «Будзьма беларусамі!», ПЕН-центр і say.by приглашают в кафе «Грай кафе», чтобы отметить День родного языка.
Вход бесплатный, но стоит зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.
Музыкально-поэтический lineup:
Akute
UZARI
ANGST
Всеволод Сьцебурако
Настя Кудасова
Maryja Martysievič
Стась Карпов
Кроме музыки организаторы подготовили шоу «Самшазам» (аналог игры «Угадай мелодию»), площадку настольных игр и детских развлечений и небольшой базар.
Команда say.by презентует новую версию мобильного приложения, которое поможет научиться говорить по-белорусски..
Инфолиния: +375 25 996 93 76
Кафе «Грай», ул. Интернациональная, 33
Начало 18:00