СМИ: Польша может просить Германию финансировать проекты вместо выплаты репараций 6.02.2019, 20:38

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Директор Немецкого института по исследованию Польши в Дармштадте заявил, что у Польши есть для этого «моральные аргументы».

Германия и Польша должны поговорить о конкретных проектах, которые мог бы дофинансировать Берлин.

Профессор Дитер Бинген, директор Немецкого института по исследованию Польши в Дармштадте, отметил, что Берлин мог бы профинансировать польские проекты.

«Отчет о польских военных потерях не изменит позиции Берлина по вопросу компенсаций. Однако можно добиться немецких денег другим путем», - такими словами начинается материал в издании Dziennik Gazeta Prawna о репарациях от Германии, передает «Радио Польша».

В статье отмечается, что данная тема отбрасывает тень на отношения Польши и Германии с 2017 года, когда председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский вспомнил о репарациях. Хотя правительство Польши так и не обратилось официально к Берлину с подобным заявлением.

Немецкая сторона настаивает на том, что в правовом контексте эта тема остается закрытой. Тем временем «Право и справедливость» готовится вернуться к этому спору. Парламентская группа по вопросу оценки суммы компенсации от Германии Польше за потери, понесенные в ходе Второй мировой войны, которую возглавляет депутат от ПиС Аркадиуш Муларчик, объявила, что окончательный отчет будет опубликован в течение ближайших трех месяцев.

Профессор Дитер Бинген, директор Немецкого института по исследованию Польши в Дармштадте согласен с немецкой стороной, что у Польши нет правовых рычагов давления. «Однако существуют моральные аргументы», - цитирует издание слова профессора.

По его мнению, Германия и Польша должны поговорить о конкретных проектах, которые мог бы дофинансировать Берлин. Профессор Бинген отмечает, что Германии не хватает знаний и заинтересованности польским военным опытом. Дискуссии на эту тему могли бы помочь изменить существующую ситуацию, отмечает профессор Бинген.