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Россия отменяет санкции против Турции за сбитый самолет

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  • 6.02.2019, 20:53
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Фото: @HaberturkTV

Указом Путина отменяются экономические меры в отношении турецких граждан для посещения РФ.

Президент России Владимир Путин в среду, 6 февраля, подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничения были введены 28 ноября 2015 года. Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В соответствии с указом, расширяется круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении этой страны в ноябре 2015 года. Теперь к числу граждан Турции, для которых сделано исключение во время их поездок в РФ, отнесены профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.


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