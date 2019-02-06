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Беларусь попала в десятку стран с худшей кибербезопасностью в мире

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  • 6.02.2019, 21:10

Самой безопасной страной с точки зрения киберугроз признали Японию.

Британский ресурс Сomparitech, специализирующийся на компьютерной и сетевой безопасности, провел исследование кибербезопасности в 60 странах, в список которых попала и Беларусь, передает tut.by.

В своем исследовании ресурс проанализировал несколько критериев, каждый из которых имел одинаковый вес при подведении итогов:

процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО;

процент компьютеров, зараженных вредоносным ПО;

количество атак, направленных на кражу денег с банковских счетов пользователей;

процент атак вида Telnet (метод, используемый преступниками для принуждения пользователей к загрузке вредоносных программ);

процент атак со стороны криптомайнеров;

оценка стран с точки зрения законодательной базы.

Наименее кибербезопасной страной назвали Алжир, далее следуют Индонезия, Вьетнам, Танзания и Узбекистан. В топ-10 стран с худшей кибербезопасностью попала и Беларусь, которая расположилась на восьмой строчке рейтинга (чем выше к первому месту, тем хуже). В частности, в Беларуси специалисты Сomparitech зафиксировали высокий процент вредоносного ПО на смартфонах и компьютерах пользователей (соответственно 9,33% и 31,1%).

Для сравнения: Украина находится на десятом месте в рейтинге, Латвия — на 31-м, Россия — на 38-м, Польша — на 40-м. Самой безопасной страной с точки зрения киберугроз признали Японию, за которой следуют Франция, Канада, Дания и США.


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