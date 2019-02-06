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Предприниматели: Почему власти все время лезут на эти рынки!?

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  • 6.02.2019, 21:23
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Фото: «Радыё Свабода»

Как в Беларуси дискриминируют малый бизнес.

Поддержка малого бизнеса по-белорусски. Витебских предпринимателей, торгующих одеждой, заставляют покинуть павильоны, чтобы освободить место для крупного магазина одежды из России. Одновременно похожие проблемы возникли и у предпринимателей из Борисова: здесь торговцев заставляют за свой счет приобрести ролеты стоимостью от двух до почти 3-х с половиной тысяч долларов, пишет «Белсат».

Яна Михайловская, работница магазина одежды:

«Финансовые потери просто огромны. Вы сами понимаете, что нужен новый павильон. Новый павильон нужно оборудовать. Ну и вообще терять нашу точку не хочется. Мы здесь с основания «Эвика». У нас очень много клиентов, которые точно знают наши места. У нас здесь четыре павильоны. Ходить потом нас искать они не будут».

Рафаэль Кириллов, покупатель:

«В одностороннем порядке им навязывают существенные изменения условий аренды, направленные на ухудшение правового положения, уменьшение торговых объектов. Для чего? Для того, чтобы пустить сюда предпринимателей из Азии».

Предприниматели, Борисов:

«Почему все время лезут на эти рынки!? Мы строили все за свои деньги! 150 человек уже ушли работать за город, расползлись по городу!»

«Уйду я, уйдут и они! Вопрос: куда?! Куда мы пойдем?! На заводах повсюду сокращения!»

Ситуацию обсудим с руководителем общественного объединения «Перспектива» Анатолием Шумченко:

«Ситуация настолько серьезная, что сегодня можно говорить о том, что настало время спасать ИП-шников розничной торговли, потому что темпы сокращения данного сектора экономики просто ужасны. За последние несколько лет, 2-3 года, количество ИП сократилось на 31 тысячу человек и продолжает сокращаться. Эти тенденции продолжаются и позитивных моментов мы не видим. […] Надо обратить внимание государства именно на этот сектор экономики, что его просто уничтожают. И это очень серьезно…»


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