Четыре страны поддержали решение ЕС о продлении санкций против РФ 2 6.02.2019, 21:44

Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер на шесть месяцев.

Норвегия, Албания, Черногория и Украина поддержали решение Совета ЕС от 21 декабря 2018 года о продлении до 31 июля 2019 года экономических секторальных санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Совет ЕС принял решение 31 декабря о продлении ограничительных мер на шесть месяцев (с 31 января 2019 года) до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты - Черногория и Албания, страна член Европейской экономической зоны - Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению. Они привели свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС. ЕС принял это решение к сведению и приветствовал его", - говорится в документе.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Украина совместно с международными партнерами по антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе.

До этого спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США намерены в феврале пересмотреть санкции в отношении Москвы, которые были введены после аннексии Крыма.