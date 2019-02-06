Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на €255 тысяч 6.02.2019, 22:34

Литва оказывает Украине поддержку с начала российской агрессии в 2014 году.

Правительство Литвы бесплатно передало Украине боеприпасы на 255 тысяч евро.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется Вооруженными силами Литвы.

"Передача активов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности ее государства", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Отмечается, что Литва оказывает Украине поддержку с начала российской агрессии в 2014 году. Это решение поддерживают литовцы — согласно опросу населения, проведенному в конце прошлого года, 64% респондентов высоко ценят оказание литовской военной поддержки Украине.

"Вместе с союзниками Литва помогает Украине реформировать и обучать вооруженные силы. Оказывая военную поддержку Украине, Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции", - говорится в сообщении.