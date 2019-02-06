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БАТЭ «всухую» обыграл «Войводину» в товарищеском матче

  • 6.02.2019, 22:36

Борисовчане победили сербов со счетом 2:0.

БАТЭ нанес поражение сербской "Войводине" в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Турции — 2:0. Борисовчане закрыли сарринг-программу предсезонного кэмпа-2019, передает pressball.by.

14 февраля на "Борисов-Арене" чемпион страны сразится с лондонским "Арсеналом" в матче 1/16 финала Лиги Европы, начало встречи — в 20.55.

БАТЭ — ВОЙВОДИНА — 2:0

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Бага, Драгун (Яблонский, 69), Глеб (Березкин, 62), Скавыш (Мукам, 55), Милич (Бессмертный, 70), Стасевич (к) (Мухамедов, 64).

Запасные: Чичкан, Свирский, Немирко, Потапенко.

ГОЛЫ: 1:0 — Милич (68, с пенальти). 2:0 — Мухамедов (75).


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